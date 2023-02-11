Установлена личность предполагаемого убийцы пленных российских военных – СМИ

Фото: телеграм-канал ''Осторожно, новости''

Боевик украинской армии, расстрелявший безоружных российских военнопленных – кадровый военнослужащий ВСУ, житель Житомирской области Сергей Макаренко. Об этом сообщается на сайте RT.

"Установлена личность боевика ВСУ, который участвовал в расстреле безоружных российских военнопленных. Это 26-летний уроженец Житомирской области Сергей Макаренко", – указано в публикации.

В материале уточняется, что убийца выложил в своих соцсетях видеообращение, после того, как его личность раскрыли. Он заявил, что российские военные якобы не были пленными. По его словам, они были представителями ЧВК "Вагнер" и якобы штурмовали позиции ВСУ.

Украинский военнослужащий также сообщил, что гордится тем днем.

До этого в Сети появилось видео с расстрелом, предположительно, трех российских военнопленных. На кадрах видно, как солдат спрашивает по-украински у лежащего на земле с поднятыми руками военнослужащего, из какого тот подразделения. Не получив немедленного ответа, солдат стреляет в мужчину. Неподалеку от него лежали еще два человека.

После появления видео в СК РФ было организовано расследование. Следователи собираются установить обстоятельства произошедшего и дать этому уголовно-правовую оценку.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека подтвердили, что видеозапись с расстрелом российских военнопленных солдатами ВСУ является подлинной.

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