Захарова оценила коллективный ответ на письмо Лаврова о безопасности

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Коллективный ответ на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова о реализации принципа неделимой безопасности в Европе можно охарактеризовать как проявление неуважения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, послание Лаврова было адресовано коллегам из 37 стран Европы и Северной Америки. Вместо этого России пишут глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг, с которыми общения не было.
"Такой шаг нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения к нашей просьбе", – цитирует Захарову RT.
В послании Лаврова говорилось о желании получить четкий ответ на вопрос о том, как партнеры России понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других стран.
Захарова подчеркнула, что Москва ждет развернутый вопрос от каждого адресата.
Ранее Владимир Путин заявил, что России нужно добиваться от США и НАТО исчерпывающих и юридически закрепленных гарантий безопасности. По его словам, обстановка в мире становится все более напряженной, что требует дополнительных усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию угрозам.
Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев поддержал слова Путина. Он отметил, что позиция России по этому вопросу не является дискриминационной по отношению к Западу.
Путин заявил, что в конфликте между Москвой и НАТО победителей не будет
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