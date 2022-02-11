Совет ГД рассмотрит проект обращения к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР 14 февраля

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совет Госдумы рассмотрит проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину "О необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик", предложенный КПРФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Документ рассмотрят на предстоящем заседании, которое состоится 14 февраля.
Володин подчеркнул, что вопрос признания республик "очень серьезный и ответственный", поскольку речь идет о защите жизней россиян, проживающих на территориях ДНР и ЛНР.
"Завтра годовщина подписания Минских соглашений. 7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства. Продолжаются обстрелы, гибнут люди. В этой ситуации искать решение необходимо", – убежден спикер Госдумы.
По его словам, в настоящий момент у депутатов есть два предложения по признанию ДНР и ЛНР.
"Первое – рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно. Второе – направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем рассмотреть с учетом высказанных позиций", – пояснил Володин.
Проект обращения к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" депутаты от КПРФ внесли в Госдуму в январе. По мнению парламентариев, это обоснованное и морально оправданное решение. Они полагают, что признание республик Россией положило бы начало процессу международного признания этих стран.
Ранее сообщалось, что профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками может рассмотреть инициативу коммунистов 15 февраля.
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