Совет ГД рассмотрит проект обращения к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР 14 февраля

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Совет Госдумы рассмотрит проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину "О необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик", предложенный КПРФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Документ рассмотрят на предстоящем заседании, которое состоится 14 февраля.

Володин подчеркнул, что вопрос признания республик "очень серьезный и ответственный", поскольку речь идет о защите жизней россиян, проживающих на территориях ДНР и ЛНР.

"Завтра годовщина подписания Минских соглашений. 7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства. Продолжаются обстрелы, гибнут люди. В этой ситуации искать решение необходимо", – убежден спикер Госдумы.

По его словам, в настоящий момент у депутатов есть два предложения по признанию ДНР и ЛНР.

"Первое – рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно. Второе – направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем рассмотреть с учетом высказанных позиций", – пояснил Володин.

Проект обращения к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" депутаты от КПРФ внесли в Госдуму в январе. По мнению парламентариев, это обоснованное и морально оправданное решение. Они полагают, что признание республик Россией положило бы начало процессу международного признания этих стран.

Ранее сообщалось, что профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками может рассмотреть инициативу коммунистов 15 февраля.