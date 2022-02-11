Козак оценил переговоры советников "нормандского формата" в Берлине

11 февраля, 02:25
Фото: ТАСС /Сергей Бобылев
Политсоветникам лидеров стран "нормандской четверки" не удалось преодолеть разногласия на переговорах в Берлине. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, пишет РИА Новости.
Как указал представитель российской делегации, девять часов переговоров не дали ощутимых результатов.
"Украинская сторона непреклонна в вопросах постконфликтного урегулирования", – заявил Козак.
Дипломат уточнил, что украинские дипломаты на переговорах отказались цитировать Минские соглашения при разработке коммюнике. Кроме того, в ходе диалога не удалось выяснить, каким будет будущее Донбасса в составе Украины.
"Москва надеется, что у Киева хватит благоразумия не начинать боевые действия", – подчеркнул Козак.
Он добавил, что власти Франции и ФРГ с пониманием отнеслись к российской позиции. При этом представители Парижа и Берлина оказались не готовы "надавить" на Киев по вопросу Минских соглашений.
Переговоры политсоветников "нормандского формата" в Берлине начались в четверг, 10 февраля. Встреча продлилась почти девять часов.
Предыдущая встреча в рамках нормандского формата состоялась 26 января в Елисейском дворце в Париже. В них приняли участие советники лидеров Франции, Германии, России и Украины.
Встреча продлилась почти восемь с половиной часов.
Минские соглашения инвентаризировали
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