Переговоры советников "нормандского формата" в Берлине завершились

Фото: ТАСС /Михаил Метцель
Переговоры политсоветников "нормандского формата" в Берлине завершились. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Переговоры продлились почти 9 часов. Российскую делегацию на них представлял заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Предыдущая встреча в рамках "нормандского формата" состоялась 26 января в Елисейском дворце в Париже. В них приняли участие советники лидеров Франции, Германии, России и Украины.
Встреча продлилась почти восемь с половиной часов. Российскую делегацию также представлял Дмитрий Козак, французскую – дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую – внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, а украинскую – глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Как заявлял после переговоров Козак, разговор оказался непростым, но откровенным. При этом стороны договорились о безусловном перемирии на юго-востоке Украины.
Минские соглашения инвентаризировали
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