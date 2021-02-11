Небензя считает Берлин и Париж соучастниками преступлений Киева в Донбассе

Фото: kremlin.ru
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на проходящем заседании Совета Безопасности в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявил, что Германия и Франция стали скорее соучастниками творимых Киевом преступлений в Донбассе, нежели посредниками в урегулировании конфликта.
Он напомнил об уклонении представителей Берлина и Парижа в 2020 году от участия в неформальной встрече СБ ООН с представителями Донецкой и Луганской народных республик.
"Не могут назвать себя посредниками те, кто поддерживают только одну сторону внутриукраинского конфликта, а также потакают болезненным фантазиям о "российской агрессии". Господа, вы являетесь соучастниками творимых Киевом преступлений против населения Донбасса", – сказал он.
У участников заседания Небензя спросил о готовности представителей западных стран недвусмысленно потребовать от Украины начать движение к миру и выполнить обязательства по Минским соглашениям.
"Нежелание Киева выполнять обязательства по комплексу мер даже на уровне украинского руководства не скрывается", – добавил он.
Ранее бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан призвал Владимира Путина сделать шаг назад, подразумевая переподписание Минских соглашений.
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