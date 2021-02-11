Си Цзиньпин призвал США развивать взаимоуважительные отношения

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Председатель КНР Си Цзиньпин призвал американскую сторону развивать отношения на принципах бесконфликтности и взаимного уважения, передает RT.

"Китайско-американское сотрудничество может привести ко многим важным событиям, которые принесут пользу как двум странам, так и всему миру", – заявил Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом.

Он назвал противостояние Пекина и Вашингтона настоящей катастрофой для всего мира. По его мнению, обе страны должны прилагать усилия и двигаться навстречу друг другу для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, почему Джозеф Байден установил контакт по телефону с Владимиром Путиным раньше, чем с другими лидерами. По ее словам, это произошло из-за приближающихся сроков окончания договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Путин и Байден провели первый телефонный разговор 26 января. Президент России поздравил Байдена с началом работы на своем посту. В ходе разговора политики обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, сообщения о кибератаках и приписываемом Москве вмешательстве в президентские выборы 2020 года.