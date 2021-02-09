Псаки рассказала, почему Байден созвонился с Путиным раньше других лидеров

Фото: ТАСС/Evan Vucci/AP
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, почему новый президент США Джо Байден установил контакт по телефону с Владимиром Путиным раньше, чем с другими лидерами. Об этом сообщает ТАСС.
"У него (Байдена. – прим.) состоялся этот разговор отчасти потому, что был график для нового ДСНВ (Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. – прим.), приближался крайний срок [продления] ДСНВ. В ходе этого разговора он (Байден. – прим.) очень ясно дал понять, что у него и администрации [США] имеется существенная обеспокоенность по поводу предположительных действий российского правительства", – заявила Псаки на брифинге, уточнив, что за две с половиной недели Байден успел позвонить лишь немногим мировым лидерам, в основном "партнерам и союзникам в регионе – в Азии и Европе".
Также интерес у журналистов вызвал первый телефонный разговор между Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, который до сих пор не был проведен. На вопрос, намеренно ли Байден откладывает этот контакт, Псаки ответила уклончиво, рассказав, что президент США обсуждал тему Китая с лидерами стран Европы, а также Японии, Южной Кореи и Австралии.
"Часть нашей стратегии заключается в том, чтобы тесно консультироваться с нашими партнерами и союзниками. Китай, конечно, был важной темой таких разговоров. Он (Байден. – прим.) также обсуждал Китай со своими европейскими союзниками. Часть нашей стратегии, безусловно, сводится к тому, чтобы взаимодействовать с партнерами и союзниками <...>, вести такие переговоры и взаимодействие в первую очередь, а также вести консультации с демократами и республиканцами на Капитолийском холме", – сказала Псаки.
Путин и Байден провели первый телефонный разговор 26 января. Президент России поздравил Байдена с началом работы на своем посту.
В ходе разговора политики выразили удовлетворение достижением договоренности по продлению ДСНВ. Также они обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, выход американской стороны из Договора по открытому небу, сообщения о кибератаках и приписываемом Москве вмешательстве в президентские выборы 2020 года.
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