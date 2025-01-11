В Белом доме сообщили о телефонном разговоре Байдена и Зеленского

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Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент поговорил с президентом Зеленским несколько минут назад", – приводит ее слова РИА Новости.

Жан-Пьер отметила, что разговор состоялся в том числе из-за сорвавшейся встречи лидеров в Риме, поездку в который Байден отменил из-за разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе.

Уточняется, что Зеленский выразил свою признательность за усиление поддержки и проинформировал президента Байдена о своем стратегическом планировании конфликта. Байден, в свою очередь, проинформировал украинского лидера об ускорении процесса поставок Киеву оружия.

В Белом доме ранее заявляли, что поставки американского оружия Киеву могут помочь украинскому президенту Владимиру Зеленскому занять выгодную позицию на возможных переговорах об урегулировании конфликта.