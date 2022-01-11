Посольство РФ ответило на призыв США отвести российские войска от границы с Украиной

Фото: depositphotos/tupungato
В посольстве России в Вашингтоне оценили призыв США отвести российские войска от границы с Украиной. Об этом сообщается в официальном аккаунте дипведомства в Twitter.
Как заявили в посольстве РФ, дислокация войск является суверенным правом любого государства.
"Это наш выбор, где и когда проводить военные учения на нашей национальной территории", – подчеркнули в российском дипведомстве.
Там отметили, что не понимают логику властей США относительно вопроса о размещении российских войск на границе с Украиной.
"В то же время Соединенные Штаты не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе", – добавили в посольстве.
Ранее в Белом доме назвали прошедшие в Женеве переговоры с Россией о гарантиях безопасности искренними и открытыми. При этом пресс-секретарь офиса президента США Джен Псаки заявила, что Россия должна отвести 100 тысяч своих военнослужащих от границы с Украиной.
Основная часть дискуссии прошла в понедельник, 10 января, в постпредстве США при местном отделении ООН. Беседа продлилась почти 7,5 часа. Российскую межведомственную делегацию на переговорах возглавил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, американскую – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.
Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.
Путин заявил, что НАТО нагло обманула Россию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: