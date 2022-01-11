Посольство РФ ответило на призыв США отвести российские войска от границы с Украиной

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В посольстве России в Вашингтоне оценили призыв США отвести российские войска от границы с Украиной. Об этом сообщается в официальном аккаунте дипведомства в Twitter.

Как заявили в посольстве РФ, дислокация войск является суверенным правом любого государства.

"Это наш выбор, где и когда проводить военные учения на нашей национальной территории", – подчеркнули в российском дипведомстве.

Там отметили, что не понимают логику властей США относительно вопроса о размещении российских войск на границе с Украиной.

"В то же время Соединенные Штаты не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе", – добавили в посольстве.

Ранее в Белом доме назвали прошедшие в Женеве переговоры с Россией о гарантиях безопасности искренними и открытыми. При этом пресс-секретарь офиса президента США Джен Псаки заявила, что Россия должна отвести 100 тысяч своих военнослужащих от границы с Украиной.

Основная часть дискуссии прошла в понедельник, 10 января, в постпредстве США при местном отделении ООН. Беседа продлилась почти 7,5 часа. Российскую межведомственную делегацию на переговорах возглавил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, американскую – первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.