Главный флаг Украины временно снят с флагштока в Киеве

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Главный флаг Украины, расположенный у монумента "Родина-мать" в Киеве, снят с флагштока, пишет телеграм-канал местной городской администрации.

Такое решение было принято для замены поврежденного из-за непогоды полотнища, чей размер составляет 24 на 16 метров. Завершить работы по его замене планируют до конца дня 11 декабря.

Ранее женщина в Одессе попыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника императрице Екатерине II. Полицейские задержали ее и отправили под домашний арест.

