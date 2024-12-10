10 декабря, 16:17Политика
Главный флаг Украины временно снят с флагштока в Киеве
Фото: depositphotos/mariakarabella
Главный флаг Украины, расположенный у монумента "Родина-мать" в Киеве, снят с флагштока, пишет телеграм-канал местной городской администрации.
Такое решение было принято для замены поврежденного из-за непогоды полотнища, чей размер составляет 24 на 16 метров. Завершить работы по его замене планируют до конца дня 11 декабря.
Ранее женщина в Одессе попыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника императрице Екатерине II. Полицейские задержали ее и отправили под домашний арест.