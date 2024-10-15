RT: пытавшаяся повесить флаг России в Одессе женщина находится под домашним арестом

Фото: телеграм-канал "ОДЕССА ИНФО"

Елена Чесакова, пытавшаяся повесить флаг России на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе, на данный момент находится под домашним арестом. Об этом заявила ее мать Надежда Чесакова в комментарии, опубликованном в телеграм-канале RT.

"Лена сейчас дома, но ей нельзя выходить. <...> Она под домашним арестом до суда. Еще будет суд. Мы пробуем ее как-то вытянуть. Посмотрим, как получится у нас", – рассказала она.

Женщина также поделилась, что адвокат призвал ее дочь извиниться, на что та ответила, что не меняет своих мнений. Надежда отметила, что на Украине сейчас многие думают так же, как и ее дочь, но просто боятся и молчат.

В начале октября Чесакова попыталась повесить флаг РФ на постамент снятого памятника российской императрице Екатерине II. Силовики задержали женщину.

После произошедшего власти Одессы решили установить охрану возле постамента памятника из-за провокаций.