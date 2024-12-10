Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский не пользуется мессенджером Telegram, поскольку беспокоится о своей безопасности, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

Газета процитировала украинского чиновника в сфере кибербезопасности, который уточнил, что лидер Украины не использует приложение на своем личном телефоне.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает вполне очевидной будущую судьбу Зеленского. Украинского лидера ждут эмиграция или казнь, заявил политик.

Служба внешней разведки (СВР) России выяснила, что США рассматривают проведение выборов президента и парламента на Украине в 2025 году в условиях продолжающейся СВО. По ее данным, Вашингтон планирует вбросить инициативу о выборах для устранения "завравшегося" Зеленского, а выдвижение кандидатов будет согласовывать Госдеп.

