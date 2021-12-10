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В МИД РФ не исключили асимметричного ответа на действия США. При этом российская сторона нацелена на урегулирование ситуации дипломатическими методами, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.
"Арсенал-ресурс для нормализации происходящего, пусть на новом уровне рисков, но все же для гарантированного обеспечения нашей безопасности значителен. У наших военных коллег есть для этого все средства необходимые", – цитирует его РИА Новости.
Рябков также отметил, что Россия уверена в надежности обороны и возможностях вооруженных сил. Однако, по его словам, вопрос кроется в возможности американцев воспринять тревожность ситуации и выбрать путь поиска договоренностей.
Ранее состоялись переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. В ходе беседы президенты поручили продолжить диалог двух стран по Украине. При этом Байден отметил, что Штаты и европейские союзники обеспокоены наращиванием Россией сил вокруг Украины, в случае военной эскалации последуют сильные экономические и другие меры.
Путин призвал не перекладывать ответственность за эскалацию вокруг Украины на Россию. По его словам, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории.
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