Зеленский заявил, что не боится Трампа

Фото: whitehouse.gov

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится американского лидера Дональда Трампа, как "все в мире". В интервью The Guardian он охарактеризовал свои отношения с главой США как "нормальные", "деловые" и "конструктивные".

В октябре СМИ сообщали, что Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме ругался, а в один момент скинул со стола все разложенные карты боевых действий. Глава Белого дома также приводил тезисы, озвученные Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что ничего подобного не было. По его словам, украинская делегация установила перед командой США три стенда, на которых были изложены меры по "ослаблению" Москвы для проведения переговоров.

Украинский лидер отметил, что США остаются стратегическим партнером Киева. В ближайшее время украинские власти хотят заказать у США 27 зенитно-ракетных комплексов Patriot, добавил Зеленский.

Ранее газета The Telegraph сообщала, что Трамп последовательно принимает решения, которые направлены против Украины, что осложняет положение Киева. В частности, президент США хочет, чтобы Европа взяла на себя большую часть расходов на поддержку Украины, а американское оружие будет продано на коммерческих условиях.