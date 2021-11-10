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Фото: depositphotos/denisismagilov
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.
Кабмин был сформирован 4 октября, когда Фумио Кисида занял пост премьер-министра. Через 10 дней после этого полномочия нижней палаты парламента истекли и в конце октября состоялись новые выборы. В них победила Либерально-демократическая партия, возглавляемая Кисидой. Представители партии получили 261 место из 465 возможных.
"Перед трехдневной парламентской сессией <...> кабинет подал в отставку в массовом порядке, как того требует Конституция. Кисида, который с 4 октября занимал пост премьер-министра чуть больше месяца, позже в тот же день приступит к работе над своим вторым кабинетом", – говорится в сообщении.
Отмечается, что все члены кабинета министров до формирования нового кабмина будут исполняющими обязанности, а уже во второй половине дня парламент переизберет Кисиду на пост премьер-министра. Для этих целей будет созвано специальное заседание.
Как ожидается, в новом правительстве Японии прежние министры сохранят свои посты, поменяется только глава внешнеполитического ведомства.
Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил о желании кабмина не затягивать процесс заключения мирного договора с Россией для решения проблемы принадлежности Курильских островов.
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