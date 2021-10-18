Правительство Японии заявило о желании заключить мирный договор с Россией

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Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил о желании не затягивать процесс заключения мирного договора с Россией. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Правительство Японии стремится подписать мирный договор с Россией, решив проблему принадлежности четырех северных островов, чтобы не передавать эту проблему следующим поколениям", – сказал он.

Мацуно уточнил, что Япония готова вести переговоры на основании уже имеющихся договоренностей с Россией, в том числе советско-японской совместной декларации 1956 года и соглашениях, достигнутых в Сингапуре в 2018 году.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что вопрос принадлежности южной части Курил необходимо решать, не оставляя его следующим поколениям.

До этого Песков выразил мнение, что именно мирный договор может поставить точку в споре России и Японии о принадлежности Южных Курил. По его словам, во время переговоров на самых разных уровнях Москва неоднократно доводила до Токио свою позицию по этому вопросу.

Между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.