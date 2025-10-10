Силы специального назначения с флагами РФ и КНДР прошли на параде в Пхеньяне

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Корейская народная армия (КНА) представила на параде, который прошел в честь 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи, успехи страны в области ракетостроения и беспилотной авиации. Об этом сообщает ТАСС.

Прошли маршем по площади Ким Ир Сена подразделения КНА, которые несут службу на границе с Южной Кореей. Также в параде были задействованы расчеты военно-морских и военно-воздушных сил, стратегических войск, спецназа, морской пехоты, пограничных сил, войск связи и саперов.

Кроме того, по центральной площади Пхеньяна прошел строй танковых и мотострелковых подразделений КНА, а также расчеты химвойск, медиков, курсантов военных училищ, правоохранительных структур, представителей народного ополчения и войск противовоздушной обороны (ПВО).

Помимо этого, были продемонстрированы ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и системы ПВО.

Отдельно проследовала под марш на мотив песни "Служить России" колонна солдат, которая помогала российской армии освобождать Курскую область от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военнослужащие были одеты на параде в полевую камуфлированную форму. Они шли строем под развевающимися флагами РФ и КНДР.

Ранее Китай впервые продемонстрировал свои Военно-космические и Кибервойска на параде в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Второй мировой войне.

Военно-космические силы, Киберпространственные войска, Войска информационной поддержки и Войска тылового обеспечения КНР были созданы в 2024 году. На параде Народно-освободительная армия Китая (НОАК) впервые представила общественности флаги недавно созданных родов войск.

