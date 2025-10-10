Филолог Барскова, блогер Садонин и проект "Острый угол" внесены в реестр иноагентов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Российский Минюст включил в реестр иностранных агентов журналиста The Barents Observer Дениса Загорье, правозащитника Тимура Тухватуллина, блогеров Василия Садонина и Алексея Шевцова, а также филолога Полину Барскову и медиапроект "Острый угол". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что Загорье распространял фейки о решениях российских властей, выступал против СВО, создавал сообщения иностранных агентов и взаимодействовал с организацией, которая включена в перечень нежелательных. Тухватуллин также публиковал фейки о публичных властях РФ, выступал против спецоперации, распространял сообщения иноагентов и нежелательных организаций.

Садонин публиковал и создавал сообщения иноагентов и нежелательных организаций, а также распространял недостоверную информацию о российских властях. В свою очередь, Шевцов выступал на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом и иностранным СМИ, публиковал фейки о властях и избирательной системе РФ, а также создавал негативный образ органов власти и правоохранителей страны.

Барскова также создавала материалы иностранных агентов, распространяла их, была респондентом на площадках иноагентов, публиковала фейки о решениях российских властей и выступала против СВО. В свою очередь, проект "Острый угол" не только распространял данные, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России, но и выступал против специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что певица Земфира (признана в РФ иноагентом) смогла сохранить авторские права на свои песни в России, несмотря на статус иностранного агента.

Всего исполнительнице принадлежит 178 музыкальных композиций. Кроме того, она является автором 3 произведений, написанных для кинофильмов и спектаклей, а также 6 инструментальных пьес. Кроме того, Земфира сочинила 2 рекламные песни.

