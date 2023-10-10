Минобороны ФРГ заявило о предоставлении Украине пакета помощи на 1 млрд евро

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Германия планирует продолжать работу над укреплением противовоздушной обороны Украины, новый пакет помощи будет составлять 1 миллиард евро. Об этом сообщается на странице Минобороны ФРГ в соцсети X (ранее Twitter).

"Для защиты критической инфраструктуры и ради дополнительной поддержки Германия направит дополнительные средства ПВО – Patriot и IRIS-T SLM&SLS стоимостью около 1 млрд евро, а также три самоходные установки Gepard", – отметило ведомство.

Однако дата поставки не сообщается.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года. Его размер может достигнуть 100 миллиардов долларов.

Причина выделения таких средств состоит в том, что демократическая администрация Байдена стремится избежать новых споров с республиканцами вплоть до завершения президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что американские конгрессмены призвали президента Джо Байдена проинформировать конгресс о стратегии в отношении Украины. Конгрессмены также выразили мнение, что "обещание поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" – это не стратегия".

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