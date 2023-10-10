Тактика ХАМАС против Израиля схожа с действиями на Украине – СМИ

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Палестинцы смогли провести сложнейшую многоуровневую операцию. В связи с этим эксперты выделяют сходство тактики боевиков ХАМАС и украинских военных. Об этом сообщает The Drive.

Так, например, палестинцы используют малые мобильные группы, которые ВСУ применяли против ВС РФ в первые месяцы конфликта.

"Движение ХАМАС вслед за массированным ракетным ударом начало быстрые наземные атаки с использованием такого количества высокомобильных групп на такой обширной территории, что смогло захватить города и военные базы. В некотором смысле это является отражением боевых действий на Украине", – сказано в материале.

По информации издания, ВСУ активно используют моторные лодки, чтобы высаживать десант на левом берегу Днепра. Палестинцы также пробовали применить эту тактику, чтобы попасть в Израиль через пляж Зиким. Однако, как сообщается в материале, закончилось это также, как и со спецназом Украины у Запорожской АЭС: всех ликвидировали.

Эксперты обратили внимание и на ударные дроны, которые кустарным методом переделаны из гражданских беспилотников. Их также часто используют обе стороны конфликта на Украине.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Во время нападения боевиков ХАМАС на Израиль пострадали свыше 4,1 тысячи человек. Порядка 788 человек погибли в Израиле. В числе жертв конфликта оказался один гражданин России. После посольство РФ сообщило о еще одном погибшем россиянине.

По меньшей мере 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля в связи с этим заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

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