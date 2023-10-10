Израиль объявил о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в секторе Газа

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Армия обороны Израиля объявила о начале крупномасштабной операции против военных объектов радикальных палестинских боевиков ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале израильской армии.

Там уточнили, что истребители Израиля осуществили атаку по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа, в том числе по складу с оружием и военному комплексу.

"Кроме того, был атакован командный оперативный пункт в Джебалии, который использовался для руководства террористическими атаками на Израиль", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что Армия обороны Израиля взяла под свой контроль все израильские населенные пункты, которые находятся у границы с сектором Газа. До этого, 8 октября, израильская сторона призвала жителей Газа покинуть дома из-за эскалации конфликта.

На это представитель ХАМАС Хусам Бадран заявил, что такой призыв представляет собой геноцид. По его словам, жители не покинут эту территорию и будут продолжать борьбу.

В настоящее время есть подтвержденная информация о двух погибших россиянах в ходе обострения палестино-израильского конфликта. Российское посольство не обладает данными о наличии граждан РФ среди заложников радикального палестинского движения ХАМАС.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Во время нападения боевиков ХАМАС на Израиль пострадали свыше 2,6 тысячи человек. Порядка 900 человек, по информации прессы, погибли в Израиле.

По меньшей мере 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля в связи с этим заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

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