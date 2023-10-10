Российские войска РЭБ проводят искусные операции в зоне СВО – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Инвестирование России в развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) говорит о том, что РФ не планирует прекращать спецоперацию на Украине. Об этом заявил военный обозреватель Ставрос Атламазоглу в своей статье для Business Insider.

По его словам, российские войска РЭБ проводят все более искусные и рискованные операции на линии фронта. Так, российская сторона постоянно адаптирует свою тактику и совершенствует систему радиоэлектронной борьбы, которая стала основной сферой инвестиций.

Атламазоглу подчеркнул, что "электронное" ведение боевых действий может во многом повлиять на ход боя.

Ранее СМИ сообщали о том, что специальное маскировочное покрытие "Накидка", используемое в зоне спецоперации на российских танках Т-90М, продемонстрировало в боевых условиях способность отклонять ракеты американского противоракетного комплекса (ПТРК) Javelin.

До этого стало известно, что российские системы радиоэлектронной борьбы, задействованные в спецоперации, будут оптимизированы для подавления радиолокационных станций истребителей F-16.

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