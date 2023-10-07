РФ поставила Запад перед дилеммой в вопросе снабжения Украины оружием – СМИ

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Конфликт на Украине опустошил запасы оружия в западных странах, из-за чего некоторые государства вынужденно засекретили число вооружений, переданных Киеву. Об этом заявил старший преподаватель разведки Норвежского оборонного колледжа в беседе с изданием NRK.

"В некоторых странах до 50 процентов определенных систем вооружения отсутствуют, поскольку они были переданы украинцам <…>. В большинстве стран засекречено, сколько именно передано и насколько велики пробелы в запасах оружия", – сказал он.

Эксперт отметил, что конфликт на Украине стал причиной того, что страны Запада поставляют оружия больше, чем производят, из-за чего им становится сложно восстанавливать свои ресурсы.

По его мнению, Россия поставила Европу перед тяжелым выбором. Страны объединения могут продолжить снабжать Киев, увеличивая собственную уязвимость или же отказать Украине в будущих поставках техники ради собственной безопасности.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена планирует 11 октября объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украине суммой около 200 миллионов долларов. При этом состав следующего пакета военной помощи все еще обсуждается.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал неспособность ЕС оказывать помощь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому без участия Вашингтона.

Байден заявил, что США не должны допустить прекращения поддержки Киева