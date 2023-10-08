Боец ВС РФ рассказал, что украинская армия готовит Купянск к обороне

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Контрнаступление украинской армии в районе Купянска завершилось, командование ВСУ готовит город к обороне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира отряда "Барс-9" Западной группировки войск с позывным Медведь.

"Вот эти многоэтажки – это Купянск-Узловая, вот ориентир у нас – церковь, находящаяся в городе, и основной массив. Силы у них уже иссякли, летнее наступление у них выдохлось, они готовятся только к обороне", – заявил он, демонстрируя кадры, снятые разведчиками при помощи БПЛА.

Боец добавил, что солдаты ВСУ не идут в наступление, мирного населения в этом районе нет. По его словам, при аэроразведке получилось найти наблюдательные посты противника в жилых домах и места взлета разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе.

Российский разведчик поделился, что украинские войска пытаются строить в этой местности укрепления, однако большую их часть уничтожают авиация.

Ранее украинский военнопленный заявил, что реактивная система залпового огня "Солнцепек" является самым страшным оружием ВС РФ. По его словам, он наблюдал последствия работы РСЗО в зоне спецоперации. Вместе с этим он заявил, что боится ее больше всего.

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