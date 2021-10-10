Захарова порекомендовала ЕС подумать о внутренних проблемах

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сделанное на форуме "Новая экономика" в Мадриде в пятницу, 8 октября. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

Ранее в своем заявлении Боррель выразил мнение, что Россия и Турция никогда не станут сверхдержавами.

В ответ Захарова посоветовала представителю ЕС подумать о внутренних проблемах союза.

"Евросоюзу стоило бы, опять же, сфокусироваться в большей степени на том, что происходит у них внутри", – сказала официальный представитель МИД.

Захарова также посоветовала Боррелю подумать, почему Соединенные Штаты так нацелены на сдерживание России и Китая.

Ранее Боррель заявил, что Европейский союз считает необходимым обновить отношения с Россией, однако в нынешних условиях это представляется затруднительным. По словам Борреля, сегодня отношения между ЕС и Россией находятся на самом низком уровне, а в этом виноваты принимаемые Москвой политические решения, из-за которых и осложняется диалог.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что деградация отношений России и Евросоюза приобретает хронический характер. Он подчеркнул, что единственное за последние месяцы конструктивное предложение – это инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС.