Последние годы отношения РФ и ЕС стали "семилеткой упущенных возможностей" – Лавров

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Деградация отношений России и Евросоюза приобретает хронический характер, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, последние семь лет стали периодом упущенных возможностей.

Он подчеркнул, что единственное за последние месяцы конструктивное предложение – это инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона провести срочный саммит России и ЕС. Лавров отметил, что некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для РФ.

"Нам подарки не нужны, мы ни от кого их не ждем, не ради этого мы существуем и работаем и не строим завышенных ожиданий. Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация зашла слишком далеко и никому в одночасье ее переломить не удастся. Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава МИД подчеркнул, что в Москве считают важным не усугублять ситуацию и воздерживаться от привнесения новых раздражителей и новых негативных факторов, которые будут наращивать негативную инерцию последних лет.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз считает необходимым обновить отношения с Россией, однако в нынешних условиях это представляется затруднительным. По словам Борреля, сегодня отношения между ЕС и Россией находятся на самом низком уровне, а в этом виноваты принимаемые Москвой политические решения, из-за которых и осложняется диалог.

В свою очередь, Евросоюз продлил еще на полгода персональные санкции против российских и украинских граждан за так называемое нарушение территориальной целостности Украины. Санкции продлеваются уже в 15-й раз.

