Украина не способна покрывать соцвыплаты и бюджетные платежи самостоятельно – Шмыгаль

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Украина не способна покрывать соцвыплаты и бюджетные платежи самостоятельно, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на ежегодном форуме "Ялтинская европейская стратегия", прошедшем в Киеве.

"Наши партнеры дают такую возможность, поскольку все социальные выплаты и бюджетные платежи производятся за счет средств партнеров. Очень благодарны им за это", – передает РИА Новости слова премьер-министра Украины.

Накануне Шмыгаль заявил, что с начала 2023 года Киев от Запад получил помощь в размере 30 миллиардов долларов. Украинский премьер-министр отметил, что есть конкретные договоренности по долгосрочному финансированию с МВФ, ЕС, Норвегией, Японией и другими странами G7.

По его словам, финансовая помощь от стран Запада позволяет Украине оплачивать расходы армии.

В конце июля глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что в первые полгода 2023 года внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины.

Депутат отметила, что наибольшую помощь Украина получает от Европейского союза, который в 2023 году выделил Киеву 11,43 миллиарда долларов льготного займа.

Она подчеркнула, что самую большую безвозвратную бюджетную помощь оказали Соединенные Штаты Америки в размере 7,2 миллиарда долларов грантовых средств.

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