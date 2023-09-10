10 сентября, 19:59Политика
Украина не способна покрывать соцвыплаты и бюджетные платежи самостоятельно – Шмыгаль
Фото: 123RF/alfexe
Украина не способна покрывать соцвыплаты и бюджетные платежи самостоятельно, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на ежегодном форуме "Ялтинская европейская стратегия", прошедшем в Киеве.
"Наши партнеры дают такую возможность, поскольку все социальные выплаты и бюджетные платежи производятся за счет средств партнеров. Очень благодарны им за это", – передает РИА Новости слова премьер-министра Украины.
Накануне Шмыгаль заявил, что с начала 2023 года Киев от Запад получил помощь в размере 30 миллиардов долларов. Украинский премьер-министр отметил, что есть конкретные договоренности по долгосрочному финансированию с МВФ, ЕС, Норвегией, Японией и другими странами G7.
По его словам, финансовая помощь от стран Запада позволяет Украине оплачивать расходы армии.
В конце июля глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что в первые полгода 2023 года внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины.
Депутат отметила, что наибольшую помощь Украина получает от Европейского союза, который в 2023 году выделил Киеву 11,43 миллиарда долларов льготного займа.
Она подчеркнула, что самую большую безвозвратную бюджетную помощь оказали Соединенные Штаты Америки в размере 7,2 миллиарда долларов грантовых средств.
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