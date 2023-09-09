С начала года Запад отправил на Украину помощь в размере 30 млрд долларов – Шмыгаль

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С начала года страны Запада предоставили Украине помощь в размере 30 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

За восемь с половиной месяцев этого года Украина получила 30 млрд долларов от международных партнеров, отметил Шмыгаль, выступая на экономическом форуме в Киеве.

"Кроме того, есть конкретные договоренности по долгосрочному финансированию с МВФ, ЕС, Норвегией, Японией и другими странами G7", – добавил украинский премьер-министр.

По словам Шмыгаля, финансовая помощь западных стран позволяет киевским властям оплачивать расходы армии. Украинский премьер также сообщил, что на данный момент власти страны направили более 60 миллиардов гривен на восстановление критической инфраструктуры. Это составляет около 1,64 миллиарда долларов.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере 38 миллиардов гривен.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы сообщил, что Украина не может справиться с потерями и ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения. Он отметил огромный уровень коррупции в стране.