Президент Бразилии заявил о намерении лично посетить саммит БРИКС в РФ

Фото: 123RF/corund

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что планирует лично посетить саммит БРИКС в России в 2024 году и пригласить Владимира Путина на следующий саммит G20, который будет проходить в Бразилии. Об этом сообщает Firstpost.

"Он (Путин. – Прим. ред.) будет приглашен, потому что в следующем году саммит БРИКС будет организован в России раньше саммита G20 в Бразилии", – сказал он.

Бразильский лидер также отметил, что Россию для участия в саммите посетят главы Саудовской Аравии, Индии, ЮАР, КНР и других стран блока. По его мнению, Путин может приехать в Бразилию, потому что пока он является президентом, он не будет задержан в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС).

В середине марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В суде посчитали, что российский лидер и Львова-Белова причастны к "незаконной депортации и незаконному перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию".

Спустя несколько дней Следственный комитет РФ возбудил против прокурора МУС Карима Ахмад Хана и нескольких судей уголовное дело. В конце мая МВД РФ объявило Карима Ахмад Хана в розыск, а СК РФ заочно предъявил ему и другим судьям обвинения.

Новости часа: СК проведет проверку после выдачи МУС ордеров об аресте граждан РФ