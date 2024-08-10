МИД БР: Киев провоцирует Минск при подстрекательстве внешних игроков

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Киев, пролетом БПЛА над белорусской территорией, провоцирует Минск при подстрекательстве внешних игроков, заявили в пресс-службе МИД республики.

В связи с этим белорусское ведомство призвало стороны одуматься и остановиться.

"Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется, в том числе, на страны ЕС", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, МИД республики подчеркнул, что доведет эту информацию до профильных структур ООН и ОБСЕ, а также инициирует соответствующие консультации со своими союзниками и партнерами по линии международных структур.

"Разумеется, Беларусь будет в полной мере использовать свое право на самооборону и должным образом отвечать на любые провокации или враждебные действия", – заключили в пресс-службе.

Вечером 9 августа над территорией Белоруссии были уничтожены нескольких воздушных целей, летевших со стороны Украины. Они были сбиты в Костюковичском районе Могилевской области. По словам Лукашенко, на восточном направлении было зафиксировано "около десятка" подобных объектов.

Вооруженные силы Украины "нарушили всякие правила поведения" и вошли в воздушное пространство государства, высказался белорусский лидер. Он также выразил уверенность, что Украина таким образом пытается вовлечь Минск в конфликт.