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Российской армии осталось преодолеть считанные километры до Купянска. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Если говорить о самом Купянске, то Купянск-Узловая и Купянск-Заосколье – это левый берег реки Оскол – это уже пригород Купянска: поселок Кучеровка, поселок Петропавловка. И наши позиции вплотную приближаются к этим населенным пунктам", – объяснил он в эфире "Соловьев Live".

Ганчев также указал на важность дороги, которая пролегает рядом с поселком Ольшаны. Он сообщил, что ВС РФ смогли улучшить свои позиции на этом участке фронта, что позволяет решить проблемы с логистикой.

"Уверен, что в ближайшее время уже выровняется линия фронта для глобального, масштабного наступления на Харьков", – резюмировал глава ВГА.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что российская сторона перехватила инициативу на фронте после неудавшегося контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он поделился, что украинские силы продолжают попытки продвинуться, но не могут приблизиться даже к первой основной линии обороны армии РФ.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации улучшили положение по переднему краю на купянском направлении. Только за сутки российские войска успешно отразили семь контратак 14-й и 44-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины около Новоселовского ЛНР, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.



Военный эксперт оценил ситуацию на купянском направлении в зоне СВО