Байден может запросить у Конгресса дополнительно 10 млрд долларов на помощь Украине – СМИ

Фото: 123RF/photovs

Президент США Джо Байден собирается запросить у Конгресса более десяти миллиардов долларов на выделение новой военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на источник в Вашингтоне, знакомый с планами главы США, сообщает РИА Новости.

"Ожидается, что сумма превысит 10 миллиардов", – заявил собеседник агентства.

Источник также заявил, что американский лидер обратится с этим запросом к Конгрессу уже 10 августа.

Ранее глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон планирует объявить о новом пакете военной помощи Киеву на этой неделе. При этом заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что американская администрация располагает как минимум 6 миллиардами долларов на помощь Киеву и пока может ее продолжать, не обращаясь к Конгрессу за дополнительным финансированием.

С начала 2023 года Киев получил более 25 миллиардов долларов международной финансовой помощи. Внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.



Миллиардную военную помощь Украине в США стали связывать с коррупцией Байдена – СМИ