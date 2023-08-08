В США сообщили, что объявят о новом пакете военной помощи Украине на этой неделе

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Вашингтон планирует объявить о новом пакете военной помощи Киеву на этой неделе, рассказал глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

"Мы продолжаем поставлять Украине артиллерию, вооружения. У нас будут новые объявления позднее на текущей неделе о дополнительной помощи, которую мы планируем поставить на Украину", – передает РИА Новости его слова.

Однако в Госдепартаменте не стали уточнять, какие системы вооружений будут включены в новый пакет.

В свою очередь, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американская администрация располагает как минимум 6 миллиардами долларов на помощь Киеву и пока может ее продолжать, не обращаясь к конгрессу за дополнительным финансированием.

Ранее Соединенные Штаты одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams. Начальник отдела закупок армии США Даг Буш отметил, что теперь танки будут отправлены в Европу вместе с остальными позициями, среди которых боеприпасы, запасные части и оборудование для их ремонта и заправки.

В конце июля Штаты объявили о передаче Киеву снарядов для ЗРК Patriot и NASAMS, а также РСЗО HIMARS. Кроме того, сообщалось, что на Украину отправят переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и артиллерийские боеприпасы различного калибра.

С начала 2023 года Киев получил более 25 миллиардов долларов международной финансовой помощи. Внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.



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