В МИД Швейцарии заявили о готовности представлять интересы Киева в Москве

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Власти Швейцарии договорились с Украиной, чтобы Берн представлял интересы Киева в Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на швейцарское министерство иностранных дел.

"Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие", – заявили в МИД.

Там отметили, что Швейцария с самого начала вооруженного противостояния на Украине выразила готовность оказать сторонам помощь в организации переговоров, в том числе предоставить переговорную площадку, а также экспертную и субстантивную поддержку.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакого переговорного процесса между Россией и Украиной в настоящее время нет. По его словам, украинская делегация переговорщиков ушла с радаров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

