Аналитики назвали решение Швейцарии принять новый пакет санкций против РФ ожидаемым

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Аналитики заявили, что решение Швейцарии принять новый пакет санкций против России было ожидаемо. Об этом пишет RT.

"Я думаю, что это достаточно ожидаемая история. Я искренне надеюсь, что российского золота в Швейцарии не осталось", – высказался директор аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Иван Манаенко.

Однако, по его словам, драгоценный металл из РФ может быть отправлен и в другие страны.

В свою очередь, начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин поддержал мнение о том, что Россия сможет найти других партнеров для поставки золота. Он также заметил, что ограничительные меры западные государства вводят поэтапно. Кроме того, санкции против Сбербанка эксперт счел предсказуемыми.

3 августа Федеральный совет Швейцарии принял последний пакет санкций ЕС в отношении золота и изделий из золота из России. Власти также приняли решение заморозить активы Сбербанка.

Позднее пресс-секретарь Швейцарской народной партии (UDC) Андреа Зомер отметила, что введение санкций в отношении России нарушает принцип нейтралитета Швейцарии, прописанный в ее Конституции. Она подчеркнула, что UDC, которая является крупнейшей партией швейцарского парламента, выступает против антироссийских ограничений.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.