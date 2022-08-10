НАТО не ищет конфронтации с Россией – Пентагон

Фото: depositphotos/borkus

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Латвию заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что присутствие отражает только твердую приверженность пятой статье устава Альянса, в которой сказано, что атака на одного члена по НАТО является нападением на каждого союзника.

Остин при этом отметил, что Альянс увеличивает боевые группы на восточном фланге, также США усиливает присутствие на Балтике, включая Латвию.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение Альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.

Ранее замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий отметил, что против России развязана гибридная военная кампания, которая чревата прямым конфликтом между двумя ядерными державами. Он напомнил, что, по мнению Москвы, в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.