НАТО не ищет конфронтации с Россией – Пентагон

Фото: depositphotos/borkus
Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Латвию заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что присутствие отражает только твердую приверженность пятой статье устава Альянса, в которой сказано, что атака на одного члена по НАТО является нападением на каждого союзника.
Остин при этом отметил, что Альянс увеличивает боевые группы на восточном фланге, также США усиливает присутствие на Балтике, включая Латвию.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение Альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
Ранее замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий отметил, что против России развязана гибридная военная кампания, которая чревата прямым конфликтом между двумя ядерными державами. Он напомнил, что, по мнению Москвы, в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должна быть развязана.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сказал, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В ЕС не знают, хватит ли гражданам газа на зиму
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: