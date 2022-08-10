Посол в Эстонии назвал националистическими слова о запрете выдавать визы ЕС россиянам

Фото: depositphotos/AlexanderMils

Предложения премьер-министра Эстонии Каи Каллас запретить выдавать въездные визы гражданам РФ является националистическим заявлением, считает посол России в республике Владимир Липаев.

"То, что это националистическое заявление, это совершенно однозначно. Но надо сказать, что госпожа Каллас уже не первый раз делает подобные громкие заявления, она позиционирует себя как политик европейского масштаба, у нее большие амбиции на будущее, и она считает необходимым напоминать о себе время от времени вот такими декларациями", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат также назвал возможность подобных ограничений нарушением международного права.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.

До этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна предложит европейским странам закрыть въезд для россиян. Он подчеркнул, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, однако они продолжают прибывать в Эстонию по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны. В связи с этим политик призывает к общеевропейским ограничениям.

