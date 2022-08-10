В МИД заявили, что США и РФ обсудят приостановку инспекций по СНВ-3

Фото: Москва 24

Специалисты России и США будут обсуждать приостановку инспекций в рамках ДСНВ-3, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

По его словам, с юридической точки зрения позиция России хорошо проработана, предложения РФ предусмотрены договором, передает слова Вишневецкого РИА Новости.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия приняла решение о выводе своих военных объектов из-под инспекции в рамках Договора о сокращении и стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за провокационного требования США о проведении такой проверки в ближайшие дни.

Россия информировала США, что временно выводит из-под инспекции по Договору о СНВ свои объекты, которые принадлежат инспекциям.

В МИД РФ подчеркнули, что это изъятие распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы. Такие решения, отметили в ведомстве, могут проводиться в исключительных случаях.

До этого заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты хотели бы начать переговоры с Россией по замене договора о СНВ, который истекает в 2026 году. При этом она подчеркнула, что конкретных сроков относительно возобновления диалога в этой области нет.