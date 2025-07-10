МИД назвал заявления Гутерриша об атаках российских БПЛА тиражированием лжи

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Генсек ООН Антониу Гутерриш, который осудил атаку якобы российских БПЛА, тиражирует ложь Киева и поддерживает его. Об этом заявил МИД РФ.

"Высказывания генсекретаря ООН – очередная яркая демонстрация его политической ангажированности и близорукости, которые выражаются в практически безоглядной поддержке преступного режима в Киеве, включая стоящий за ним Североатлантический альянс", – говорится в заявлении на сайте ведомства.

Как указало министерство, данная ложь направлена на дискредитацию России. Запад, по мнению ведомства, последовательно замалчивает нарушения киевским режимом международного гуманитарного права.

МИД отметил, что Россия настаивает на отказе чиновников ООН от подобного курса и требует остановить распространение западной пропаганды, дезинформации и фейков, а также занять нейтральную позицию.

"Абсурдно предполагать, будто у России могут быть основания создавать трудности для безопасной эксплуатации российской Запорожской АЭС. Именно на Москве лежит ответственность за обеспечение безопасности ЗАЭС, российская сторона делает все для решения этой задачи. Более того, в компетенцию генерального секретаря ООН подобные вопросы не входят", – подчеркнуло ведомство.

Министерство добавило, что все виновные будут наказаны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Гутерриш превысил свои полномочия, высказавшись в пользу ограничения права вето в Совбезе ООН. Дипломат уточнила, что его предложение вызвало у многих оторопь. Захарова объяснила, что возможная реформа СБ ООН не относится к компетенции секретариата.

