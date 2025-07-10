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10 июля, 10:22

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RT: небо над Киевом затянуло дымом после взрывов

Небо над Киевом затянуло дымом после взрывов – СМИ

Фото: телеграм-канал "Политика Страны"

Небо заволокло дымом в Киеве после серии мощных взрывов, раздавшихся минувшей ночью, пишет RT, ссылаясь на украинские СМИ.

В связи с этим местные власти рекомендовали жителям закрыть окна и не выходить на улицу. При этом они утверждают, что уровень загрязнения воздуха в украинской столице остается в пределах нормы.

В ночь на 10 июля российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 14 вражеских БПЛА над несколькими регионами страны. Из них 8 дронов самолетного типа были уничтожены над Черным морем, по 2 – в небе над Белгородской областью и Крымом. Еще по 1 беспилотнику сбили в воздушном пространстве Пензенской и Курской областей.

В результате атаки ВСУ, совершенной 9-го числа на село Подывотье Брянской области, пострадала местная жительница. Она была доставлена в больницу, где ей оказали помощь.

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