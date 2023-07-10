Байден планирует провести переговоры с Эрдоганом и Зеленским на полях саммита НАТО – СМИ

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Президент США Джо Байден на полях саммита НАТО в Вильнюсе планирует провести встречи с лидером Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Politico.

Подробности предстоящих встреч на полях саммита на приводятся. Белый дом также еще не раскрывал программу встреч Байдена на ближайшие дни.

Очередная встреча лидеров стран – членов НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Ранее Эрдоган заявил, что завершение конфликта на Украине даст ей больше шансов для вступления в НАТО. По его словам, на предстоящей встрече члены НАТО намерены обсудить решения, принятые на саммите организации в Мадриде по укреплению структур сдерживания и обороны Альянса.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс прорабатывает возможность вступления Украины без плана действий для членства. При этом он также подчеркнул, что вступление Украины в Альянс будет иметь смысл только после завершения военного конфликта.

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