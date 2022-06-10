В МИД РФ назвали истерикой реакцию Великобритании на приговор наемникам в ДНР

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Реакция Великобритании на приговор британским наемникам, воевавшим в Донецкой Народной Республике, доходит до истерики, сообщили в МИД РФ.

В министерстве напомнили, что данные граждане не являются военнопленными.

"Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что посольство Соединенного Королевства знало о необходимости обращаться к руководству ДНР и ЛНР по вопросам британских плененных, однако не сделало этого. В министерстве подчеркнули, что британская сторона также не обращалась в российское внешнеполитическое ведомство по вопросам судьбы наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина.

9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко, признав их виновными в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Один из адвокатов осужденных Павел Косован рассказал, что граждане Великобритании и Марокко планируют обжаловать приговор. Апелляцию будет рассматривать Верховный суд ДНР.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила смертный приговор, вынесенный английским наемникам. Она назвала Аслина и Пиннера военнопленными, а решение суда – нелегитимным. В свою очередь, представитель премьер-министра Британии Бориса Джонсона заявил, что в стране глубокого обеспокоены таким вердиктом суда.

Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

