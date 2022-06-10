В МИД РФ не считают нужным реагировать на санкции Украины против Путина

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Введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против Владимира Путина и ряда российских политиков не требует какого-либо ответа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны – чем бы дитя ни тешилось", – цитирует министра РИА Новости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против главы РФ Владимира Путина. Ограничения также затрагивают официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу Минобороны Сергея Шойгу.

Санкционный указ распространяется и на первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова, вице-премьера РФ Татьяну Голикову и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Кроме того, подпали под ограничения директор ФСБ России Николай Патрушев, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

Ситуация на Украине осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.