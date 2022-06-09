Зеленский подписал указ о введении санкций против Путина

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против главы РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте офиса украинского лидера.
Ограничения также затрагивают официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу Минобороны Сергея Шойгу.
Санкционный указ распространяется и на первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова, вице-премьера РФ Татьяну Голикову и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Кроме того, подпали под ограничения директор ФСБ России Николай Патрушев, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и зампредседателя правительства РФ Александр Новак.
Также указом президента Украины вводятся санкции в отношении 236 российских вузов. В их числе МГУ, МГТУ, МФТИ и СПбГУ. Отдельно в документе прописаны персональные санкции против ряда ректоров вузов России.
В офисе Зеленского уточнили, что санкции вводятся бессрочно и подразумевают блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, а также предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Ситуация в отношениях РФ и Украины обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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