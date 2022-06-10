Президент Финляндии отменил ужин с королем Швеции после слов Путина о Петре I – СМИ

12:32
Фото: kremlin.ru
Президент Финляндии Саули Ниинисте, находясь с визитом на Аландских островах, неожиданно отменил ужин с королем Швеции Густавом XVI и его супругой королевой Сильвией. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
В материале говорится, что это случилось вскоре после выступления Владимира Путина на встрече с молодыми предпринимателями.
По данным Daily Mail, через несколько часов после этого Ниинисте и его жена улетели в Хельсинки на вертолете, несмотря на то что у них был запланирован ужин с королем Швеции.
Накануне в ходе встречи с молодыми предпринимателями Путин заявил, что во время Северной войны Петр I ничего не отторгал у Швеции, а возвращал. Президент РФ отметил, что это относится ко всему Приладожью, где основан Санкт-Петербург. Путин подчеркнул, что "на нашу долю" тоже выпало "возвращать и укреплять".
Ранее старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд заявила, что протяженная граница Финляндии с Россией станет "стратегическим кошмаром" для НАТО. По ее мнению, прежде чем одобрить заявки Стокгольма и Хельсинки, политики должны увидеть стратегическую картину во всей полноте.
О решении подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе президент Финляндии Саули Ниинисте
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