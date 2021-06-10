Политолог Сосновский: Толстой не стал церемониться с недобросовестной чиновницей

Фото: Александр Чикин
Российский политолог Александр Сосновский прокомментировал заявление нового главы Московского городского регионального отделения "Единой России" Петра Толстого о намерении исключить из рядов партии экс-главу ГБУ "Жилищник" в столичном районе Лефортово Елену Бахтареву.
По словам эксперта, в партии проводят чистку рядов.
"Судя по сообщениям, Бахтарева практиковала практику наказания местных активистов в виде отключения в их квартирах электричества. Петр Толстой не стал церемониться и сразу помог с увольнением и с работы, и из партии", – отметил Сосновский.
Уточняется, что решение было принято после проверки работы чиновницы. В результате подтвердились жалобы горожан на организацию, возглавляемую Бахтаревой: имели место самоуправство руководства и крайне низкое качество обслуживания. Также сотрудники жаловались на нечеловеческие условия труда на предприятии.
"Таким людям не место в "Единой России". Нам уже достаточно историй, приходящих из разных регионов России, о вызывающем поведении тех или иных чиновников-партийцев. Им необходимо придавать максимальную огласку, а с героями телесюжетов и новостных лент – прощаться", – подчеркнул Толстой.
Ранее на Ставрополье против мэра возбудили дело за поддельный диплом. Сообщалось, что Максим Клетин в октябре 2017 года представил в комиссию по отбору кандидатов на должность главы Георгиевского городского округа подложный диплом о высшем образовании. Также его заподозрили в угрозах убийством своей знакомой.
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