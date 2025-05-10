WSJ: Трамп не может спать из-за стремления добиться мира на Украине

Фото: 123RF/palinchak

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп страдает бессонницей из-за украинского конфликта и попыток его урегулировать. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации газеты, американский лидер на встрече с главными спонсорами в штате Флорида отметил растущее разочарование относительно урегулирования украинского кризиса. Трамп признался, что попытки решить данный вопрос вызывают у него бессонницу.

Также президент США выразил озадаченность попытками разрешить сложный конфликт в секторе Газа.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США пытаются сконцентрироваться на долгосрочном урегулировании на Украине вместо кратковременного прекращения огня.

Кроме того, Вэнс не согласился с мнением, что Россия не заинтересована в мире. По его словам, Москва действительно выдвигает определенный набор требований и уступок. Тем не менее вице-президент США считает это естественным процессом переговоров.

До этого Трамп заявил, что однажды может выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Однако он высказал уверенность в том, что Вашингтон стал ближе к соглашению по достижению мира с одной из сторон. Американский лидер не стал уточнять, о какой именно стороне он говорит.