Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному прекращению огня. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

При этом глава Белого дома пригрозил санкциями со стороны США и их партнеров, если 30-дневное перемирие будет нарушено одной из сторон. Президент добавил, что переговоры с Россией и Украиной продолжаются.

"Надеюсь, что будет соблюдено приемлемое прекращение огня, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых договоренностей", – написал Трамп.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что долгосрочное решение украинского конфликта нельзя обеспечить только лишь прекращением огня. Дипломат отметил, что для этого необходимо искоренить первопричины конфликта.

Также вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью Fox News сообщил, что отчасти Украина хотела бы прекращения огня в связи с тем, что последние несколько месяцев дела у Киева идут "не так уж хорошо". Он подчеркнул, что "на земле" российская армия побеждает.