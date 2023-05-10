Экс-подполковник США назвал главную цель Вашингтона в конфликте на Украине

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Главная цель Соединенных Штатов в конфликте на Украине заключается в том, чтобы нанести как можно больше вреда России. Таким мнением поделился экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube-канале Judging Freedom.

Он добавил, что в связи с этим Вашингтон не особо волнует, сможет ли Украина одержать победу в конфликте. Более того, по словам бывшего военнослужащего, президент США Джо Байден, а также его соратники – госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин – осознают, что у Украины нет шансов в противостоянии с РФ.

Экс-подполковник предположил, что американские власти постараются затянуть конфликт настолько, насколько смогут, чтобы продолжать попытки ослабить Россию.

Ранее генерал ВВС США в отставке Филип Бридлав заявил, что военный успех Украины на поле боя является главным страхом Североатлантического альянса, поскольку Россия никогда не допустит своего поражения.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский собирается втянуть Соединенные Штаты в военный конфликт с Россией на Украине.